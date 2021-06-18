Германия

Тренер привел с собой своих бывших помощников.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн назвал свой тренерский штаб в клубе.

Помощниками амбициозного наставника будут 40-летний Дино Топмеллер и 54-летний Ксавер Земброд.

Данные специалисты уже знакомы с методами работы Нагельсманна, ведь помогали ему в РБ Лейпциг.

И Топмеллер и Земброд приступят к своим обязанностям уже на предсезонной подготовке.

Напомним, Юлиан Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика на посту коуча мюнхенцев. Флик, в свою очередь, возглавит сборную Германии.

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