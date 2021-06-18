Тренер привел с собой своих бывших помощников.
Юлиан Нагельсманн, Getty images
18 июня 2021, 18:50
Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн назвал свой тренерский штаб в клубе.
Помощниками амбициозного наставника будут 40-летний Дино Топмеллер и 54-летний Ксавер Земброд.
Данные специалисты уже знакомы с методами работы Нагельсманна, ведь помогали ему в РБ Лейпциг.
И Топмеллер и Земброд приступят к своим обязанностям уже на предсезонной подготовке.
Напомним, Юлиан Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика на посту коуча мюнхенцев. Флик, в свою очередь, возглавит сборную Германии.
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