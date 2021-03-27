ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Германии опроверг появившиеся в прессе слухи.

Сразу после того, как немецкий футбольный союз опубликовал информацию о неготовности полузащитника Тони Крооса принять участие в мартовских сборах национальной команды Германии, в местной и мировой прессе появились слухи о возможном саботаже футболистом подготовительного процесса сборной своей страны.

Главному тренеру "Бундестим" Йоахиму Леву пришлось в срочном порядке реагировать на подобную информацию, и опровергать всевозможные ложные данные от представителей СМИ.

"Тони — игрок мирового класса и очень важен для этого созыва сборной, — сказал Лев на предматчевой пресс-конференции перед игрой против Румынии, — Ложь, что он специально пропустил мартовский сбор национальной команды.

Мы были готовы к возможным потерям, но верим, что все игроки будут доступны к маю, потому что на Евро-2020 мне будут нужны более, чем 11 футболистов для ротации стартового состава".

Напомним, что на счету Тони Крооса уже более 11 лет выступлений за национальную команду Германии, в течении которых он успел провести 101 матч и забить 17 голов, а также поднять над головой трофей чемпионата мира-2014.

Матч Румыния — Германия состоится 28 марта, в 21:45 по киевскому времени.