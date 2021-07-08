Германия

35-летний вратарь остается лидером команды.

Новоиспеченный главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн объявил капитана мюнхенского клуба на предстоящий сезон.

По информации источника, носить капитанскую повязку продолжит голкипер команды Мануэль Нойер.

Немецкий специалист отметил, что вратарь проделал потрясающую работу с момента ухода с поста капитана клуба Филиппа Лама в 2017 году.

Ранее Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от перехода в мюнхенский клуб.

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