Дрис Воутерс пополнил ряды команды из Гельзенкирхена.
Дрис Воутерс (слева), ФК Шальке
16 июля 2021, 11:42
Шальке на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Генка Дрисом Воутерсом.
Соглашение с 24-летним бельгийцем рассчитано на три сезона — до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается, но отмечается, что футболист будет выступать под 15-м номером.
В минувшем сезоне Воутерс провел восемь поединков, в которых отметился одним ассистом.
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