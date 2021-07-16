Германия

Дрис Воутерс пополнил ряды команды из Гельзенкирхена.

Шальке на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Генка Дрисом Воутерсом.

Соглашение с 24-летним бельгийцем рассчитано на три сезона — до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается, но отмечается, что футболист будет выступать под 15-м номером.

В минувшем сезоне Воутерс провел восемь поединков, в которых отметился одним ассистом.

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