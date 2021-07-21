Германия

Доминик Дракслер предпочел продолжить карьеру во втором дивизионе чемпионата Германии.

Шальке заключил двухлетнее соглашение с полузащитником Домиником Дрекслером — сообщил официальный сайт "кобальтовых".

По договоренности с Кельном, бывшим клубом 31-летнего футболиста, финансовые аспекты сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что Кельн по итогам минувшего сезона сохранил место в первой Бундеслиге, а Шальке вылетел во вторую.

🔄 Dominick #Drexler verlässt den FC und schließt sich Schalke 04 an.



Lieber Drex, vielen Dank für deinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren und 44 Scorerpunkte im #effzeh-Trikot. Alles Gute für deine neue Aufgabe und viel Erfolg! 👋 pic.twitter.com/njTc7NoPw8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 21, 2021

Дрекслер за свою профессиональную карьеру выступал в составе Байера-2 (25 матчей во всех турнирах, 4 мяча), Рот-Вайсс Эрфурт (81, 16), Гройтер Фюрт (16, 5), Ален (58, 10), Хольштайн Киль (69, 21) и Кельн (95, 17).