Доминик Дракслер предпочел продолжить карьеру во втором дивизионе чемпионата Германии.
Доминик Дрекслер, фото ФК Шальке
21 июля 2021, 14:43
Шальке заключил двухлетнее соглашение с полузащитником Домиником Дрекслером — сообщил официальный сайт "кобальтовых".
По договоренности с Кельном, бывшим клубом 31-летнего футболиста, финансовые аспекты сделки не разглашаются.
Стоит отметить, что Кельн по итогам минувшего сезона сохранил место в первой Бундеслиге, а Шальке вылетел во вторую.
Дрекслер за свою профессиональную карьеру выступал в составе Байера-2 (25 матчей во всех турнирах, 4 мяча), Рот-Вайсс Эрфурт (81, 16), Гройтер Фюрт (16, 5), Ален (58, 10), Хольштайн Киль (69, 21) и Кельн (95, 17).