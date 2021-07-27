Германия

Футболист отказывается верить в свою трансферную стоимость.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд прокомментировал слухи об уходе из клуба за 175 миллионов евро.

"До вчерашнего дня я не разговаривал со своим агентом ровно один месяц. 175 миллионов за меня? Надеюсь, что это слухи. Это слишком много за одного футболиста".

Также Холанд признался, что несмотря на любовь к Боруссии, он хочет выигрывать трофеи.

"Во-первых, у меня осталось три года по контракту. Мне здесь нравится. Но я хочу выигрывать трофеи. Это то, что мне нужно", — цитирует норвежца журналист BILD Свен Вестершульце.

В прошлом сезоне Холанд провел 41 матч за Боруссию, в которых забил 41 гол в ворота соперников и отдал 12 результативных передач.

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