Германия

Родриго Саласар продолжит карьеру во второй Бундеслиге.

Шальке и Айнтрахт Ф согласовали аренду Родриго Саласара — сообщил официальный сайт "кобальтовых".

Арендное соглашение рассчитано на сезон-2021/22, по окончании которого Шальке, вне зависимости от того, сможет ли команда из Гельзенкирхена вернуться в элитный дивизион, может подписать 21-летнего уругвайца.

Сообщается, что Шальке не просто рассчитывает на такой вариант развития событий, но и уже подготовил Саласару, который будет выступать под №10, контракт до лета 2026 года.

Айнтрахт подписал воспитанника Альбасете и Малаги в 2019 году, однако не предоставил полузащитнику шанса проявить себя, отправив в аренду сначала в Корону Кельце (8 матчей, 0 голов), а затем в Санкт-Паули (34, 6).