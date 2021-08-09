Германия

Немецкий голкипер продолжит свои выступления за команду из Гельзенкирхена.

Шальке на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Ральфом Ферманном.

Новое соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшей кампании Ферманн провел 25 поединков, из которых четыре на ноль при 53 пропущенных мячах.

Напомним, в предстоящем сезоне Шальке будет выступать во второй Бундеслиге.

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