Немецкий голкипер продолжит свои выступления за команду из Гельзенкирхена.
ФК Шальке
09 августа 2021, 21:51
Шальке на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Ральфом Ферманном.
Новое соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2025 года.
В прошедшей кампании Ферманн провел 25 поединков, из которых четыре на ноль при 53 пропущенных мячах.
Напомним, в предстоящем сезоне Шальке будет выступать во второй Бундеслиге.
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