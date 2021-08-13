Клуб и футболист продлил сотрудничество.
Дедрик Боята, Getty Images
13 августа 2021, 08:26
Бельгийский защитник Дедрик Боята продлил контракт с берлинской Гертой, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 30-летним оборонцем рассчитано на три года, до лета 2024 года.
Боята перебрался в клуб из Берлина летом 2019 года из шотландского Селтика. Также он выступал за Ман Сити, Болтон и Твенте.
В минувшем сезоне на счету бельгийца 19 матчей за клуб в Бундеслиге, в которых он забил один гол.
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