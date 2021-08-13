Германия

Клуб и футболист продлил сотрудничество.

Бельгийский защитник Дедрик Боята продлил контракт с берлинской Гертой, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 30-летним оборонцем рассчитано на три года, до лета 2024 года.

Боята перебрался в клуб из Берлина летом 2019 года из шотландского Селтика. Также он выступал за Ман Сити, Болтон и Твенте.

В минувшем сезоне на счету бельгийца 19 матчей за клуб в Бундеслиге, в которых он забил один гол.

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