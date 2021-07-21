Германия

Юрген Эккеленкамп может сменить голландский чемпионат на немецкий.

Полузащитник Аякса Юрген Эккеленкамп попал в сферу интересов берлинской Герты, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, в услугах 21-летнего голландца остался год действующего контракта, чем и хочет воспользоваться немецкий клуб.

Также отмечается, что сам футболист не хочет продлевать контракт с голландским клубом.

В минувшем сезоне Эккеленкамп провел 29 поединков, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

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