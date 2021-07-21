Юрген Эккеленкамп может сменить голландский чемпионат на немецкий.
Юрген Эккеленкамп, Getty Images
21 июля 2021, 16:59
Полузащитник Аякса Юрген Эккеленкамп попал в сферу интересов берлинской Герты, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.
По информации источника, в услугах 21-летнего голландца остался год действующего контракта, чем и хочет воспользоваться немецкий клуб.
Также отмечается, что сам футболист не хочет продлевать контракт с голландским клубом.
В минувшем сезоне Эккеленкамп провел 29 поединков, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
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