Германия

Форвард Стеван Йоветич будет выступать в Бундеслиге.

Герта подписала контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на год с нападающим Стеваном Йоветичем — сообщил официальный сайт клуба.

31-летний центрфорвард достался берлинцам бесплатно, поскольку его контракт с Монако завершился.

"Со Стеваном мы получили классического центрального нападающего, имеющего опыт выступлений в сильнейших лигах Европы, – сказал спортивный директор Герты Фреди Бобич. – С нетерпением ждем начала совместной работы".

В послужном списке Йоветича 61 матч (31 гол) в национальной сборной Черногории и выступления за Партизан (61 матч во всех турнирах, 23 гола), Фиорентину (135, 40), Манчестер Сити (44, 11), Интер (33, 7), Севилью (24, 7) и Монако (77, 21).