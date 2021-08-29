Германия

Немецкий голкипер превзошел достижение легендарного Оливера Кана.

Мюнхенская Бавария в поединке третьего тура немецкой Бундеслиги разгромила берлинскую Герту (5:0).

Вратарь Баварии Мануэль Нойер в очередной раз сыграл на ноль и по информации пресс-службы немецкого чемпионата это был его 205-й сухой поединок в Бундеслиге, что является абсолютным рекордом лиги.

Таким образом, Нойер превзошел рекорд, который ранее принадлежал бывшему вратарю мюнхенского клуба Оливеру Кану, на счету которого 204 сухих матча.

На Football.ua доступен видеообзор матча Бавария — Герта.