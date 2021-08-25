Германия

Команда Юлиана Нагельсманна поиздевалась над своим соперником, забив в его ворота двенадцать мячей.

В очередном поединке 1/32 Кубка Германии мюнхенская Бавария уничтожила Бремер, выступающий в пятом дивизионе немецкого чемпионата.

Встреча закончилась со счетом 12:0 в пользу команды Юлиана Нагельсманна. В составе мюнхенской команды покер оформил Эрик Максим Чупо-Мотинг, а также на его счету три ассиста. Оформленным дублем также отметился Джамал Мусиала, недавно продливший контракт с немецким клубом.

Также результативные удары на свой счет записали Малик Тилман, Микаэль Кюизанс, Лерой Сане, Буна Сарр и Корентен Толиссо. Еще один мяч был засчитан как автогол, автором которого стал защитник Бремера Ян-Лука Варм.

Бремер – Бавария 0:12

Голы: Чупо-Мотинг, 8, 28, 35, 82, Мусиала, 16, 48, Варм, 27 (автогол), Тилман, 47, Сане, 65, Кюизанс, 80, Сарр, 86, Толиссо, 88.

Бремер: Зееманн (Бахр, 70), Мусонг, Варм, Кмец (Вазнех, 58), Диоп (Матар, 58), Куркевич (Кункель, 70), Кайзер, Нобиль, Арнхольд, Олатунжи (Ваки, 58), Гарсия.

Бавария: Ульрайх, Ньянзу, Сарр, Омар Ричардс, Зюле (Крис Ричардс, 46), Киммих (Кюизанс, 46), Мусиала (Гнабри, 61), Мюллер (Тилман, 46), Толиссо, Сане (Бут, 68), Чупо-Мотинг.

Предупреждение: Ньянзу.

Удаление: Нобиль, 76 (прямая красная карточка).