Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке третьего тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле разгромила берлинскую Герту (5:0).

Подопечные Юлиана Нагельсманна открыли счет уже в дебюте поединка на шестой минуте, когда голом отметился Мюллер. Затем отличился Левандовски, после чего свое слово сказал Мусиала. В оставшиеся время Левандовски забил еще два мяча и оформил хет-трик.

Обзор матча:

Бавария — Герта 5:0

Голы: Мюллер, 6, Левандовски, 36, 70, 84, Мусиала, 49.

Бавария: Нойер — Дэвис, Зюле, Упамекано (Куасси, 46), Станишич (Сарр, 81) — Горецка, Киммих — Гнабри (Коман, 67), Мусиала (Сане, 61), Мюллер (Чупо-Мотинг, 81) — Левандовски.

Герта: Шволов — Миттельштедт, Штарк, Боята, Зеефейк (Клюнтер, 60) — Аскасибар, Сердар (Дарида, 79) — Тусар, Йоветич (Дилросун, 20), Лукебакио (Бельдофил, 60) — Зельке (Рихтер, 60).