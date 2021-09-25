Германия

Чемпионы Германии показывают впечатляющую результативность на старте сезона.

Мюнхенская Бавария в матче шестого тура немецкой Бундеслиги уверенно обыграла Гройтер Фюрт (3:0).

По информации OptaFranz, главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн установил новый рекорд немецкого чемпионата.

34-летний немец стал первым тренером в Бундеслиге, чья команда забила 23 гола в первых шести дебютных играх нового наставника.

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер забрался на третье место в рейтинге бомбардиров Баварии.

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