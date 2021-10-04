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Арминия — Байер, Getty Images
04 октября 2021, 08:45
Леверкузенский Байер в поединке седьмого тура немецкой Бундеслиги в гостях разгромил Арминию (4:0).
В составе "аптекарей" оформленным дублем отметился Патрик Шик, а еще по голу забили Мусса Диаби и Керем Демирбай.
Обзор матча:
Арминия — Байер 0:4
Голы: Диаби, 18, Шик, 24, 57, Демирбай, 90+1 (с пенальти).
Арминия: Ортега — Бруннер, Пипер, Нильсен, Чиборра (Де Медина, 77) — Приетл, Шепф (Кунзе, 62) — Виммер (Крюгер, 62), Окугава, Хак (Фернандес, 77) — Клос (Ласм, 77).
Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Хинкапье (Синкгравен, 64) — Арангис (Амири, 75), Демирбай — Адли, Вирц (Беллараби, 75), Диаби (Паулиньо, 64) — Шик (Аларио, 75).
Предупреждения: Бруннер, Виммер, Чиборра, Ортега — Хинкапье.