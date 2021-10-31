В Германии состоялась жеребьевка Кубка Германии, в которой команды узнали соперников на стадии 1/8 финала турнира.

Напомним, мюнхенская Бавария вылетела из турнира, уступив менхенладбахской Боруссии со счетом 0:5 на стадии 1/16 финала.

Результаты жеребьевки:

Хоффенхайм – Фрайбург

Санкт-Паули – Боруссия Дормунд

Мюнхен-1860 – Карлсруэ

Ганновер – Боруссия Менхенгладбах

Герта – Унион

Кельн – Гамбург

Лейпциг – Ганза

Бохум – Майнц

Матчи данной стадии турнира пройдут 18-19 января 2022 года.