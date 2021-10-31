Поединки данной стадии турнира пройдут 18-19 января 2022 года.
Игроки дортмундской Боруссии, Getty Images
31 октября 2021, 22:42
В Германии состоялась жеребьевка Кубка Германии, в которой команды узнали соперников на стадии 1/8 финала турнира.
Напомним, мюнхенская Бавария вылетела из турнира, уступив менхенладбахской Боруссии со счетом 0:5 на стадии 1/16 финала.
Результаты жеребьевки:
Хоффенхайм – Фрайбург
Санкт-Паули – Боруссия Дормунд
Мюнхен-1860 – Карлсруэ
Ганновер – Боруссия Менхенгладбах
Герта – Унион
Кельн – Гамбург
Лейпциг – Ганза
Бохум – Майнц
Матчи данной стадии турнира пройдут 18-19 января 2022 года.