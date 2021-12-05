Германия

Хавбек Боруссии Д высказался о поражении в матче против Баварии.

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан остался недоволен работой судейской бригады в минувшем поединке Бундеслиги против мюнхенской Баварии, который завершился для "шмелей" поражением со счетом 2:3.

"Очень жаль, что такой дерьмовый пенальти снова решает исход игры. Такое просто не должно происходить. Подобное слишком часто происходит в пользу Баварии.

Для чего нам нужен VAR? Это просто позор", — приводит слова Джана Bayern & Germany.

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