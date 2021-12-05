Хавбек Боруссии Д высказался о поражении в матче против Баварии.
Эмре Джан (слева), Getty Images
05 декабря 2021, 12:59
Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан остался недоволен работой судейской бригады в минувшем поединке Бундеслиги против мюнхенской Баварии, который завершился для "шмелей" поражением со счетом 2:3.
"Очень жаль, что такой дерьмовый пенальти снова решает исход игры. Такое просто не должно происходить. Подобное слишком часто происходит в пользу Баварии.
Для чего нам нужен VAR? Это просто позор", — приводит слова Джана Bayern & Germany.
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