Официальный YouTube-канала Бундеслиги представил подборку лучших голов чемпионата Германии по итогам декабря.

На голосование, которое проходит в виде комментариев под видео с хэштегом автора забитого гола, было выдвинуто 10 лучших результативных ударов.

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