ЧМ-2022. Отбор

Немецкие футболисты отгрузили девять мячей в ворота сборной Лихтенштейна.

Сборная Германии в отборочном поединке ЧМ-2022 разгромила национальную команду Лихтенштейна (9:0).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборная Германии впервые за 52 года смогла забить девять мячей в ворота соперника в матчах отборочных стадий чемпионатов мира.

Германия набрала 24 очка после девяти матчей и уже гарантировала себе место на ЧМ-2022, заняв первое место в группе J. В последней отборочной игре немцы сыграют против Армении.

Ранее сообщалось, Флик стал первым тренером сборной Германии, который смог победить в первых шести матчах.