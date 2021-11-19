Германия

Такие шаги со стороны правительства могут дать негативные последствия для немецкого чемпионата.

В Германии рассматривается вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса для профессиональных спортсменов, сообщает Sky Sports.

"На предварительной встрече руководителей государства мы быстро пришли к единому мнению: если зрители должны следовать правилам 2G, чтобы посетить стадион, то, по нашему мнению, это должно касаться и профессиональных спортсменов.

Но нужно проверить, имеем ли мы право на такие меры, но таково мнение министров по этому вопросу", — сказал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Отметим, что правило 2G, о котором говорил Вюст, задействовано в некоторых регионах Германии. Согласно правилу, только вакцинированные или переболевшие коронавирусом за последние шесть месяцев, могут посещать общественные места, в частности стадионы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.