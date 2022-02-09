Германия

Наставник Боруссии Дортмунд высказался о будущем своего ключевого форварда.

В летнее трансферное окно нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд станет главной целью для целого ряда европейских топ-клубов.

Главный тренер "шмелей" Марко Розе прокомментировал информацию о том, что 21-летний норвежец может сменить клубную прописку в конце текущего сезона.

"С Эрлингом все решено внутренне — все честны друг с другом. В какой-то момент Холанд примет решение — клуб хорошо к нему подготовится", — приводит слова Марко Розе журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел за Боруссию Дортмунд 20 поединков во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

