Германия

Футболист считает, что норвежцу лучше играть за "шмелей".

Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс считает, что Эрлингу Холанду стоит остаться в немецком клубе.

"Если бы Эрлинг Холанд обратился ко мне за советом, я бы сказал ему, чтобы он оставался в дортмундской Боруссии. Тут у него есть все необходимое, чтобы развиваться. Он ведь молодой футболист.

Здесь он может играть в Лиге чемпионов. Он может приносить клубу пользу, забивая голы. К тому же, он чувствует, что важен. Его тут ценят".

Также Ройс признался, что не против остаться в Боруссии Д до конца своей карьеры.

"У нас еще не было никаких переговоров. Но, как я уже сказал, я уже дважды продлевал свой контракт, особенно когда в спортивном плане дела шли не очень хорошо. Так почему бы мне не сделать это сейчас?

Насколько я понимаю, я буду до конца карьеры играть за Боруссию. Это мой клуб, Дортмунд — мой родной город, и я хотел бы завершить здесь свою карьеру", — сказал Ройс.

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