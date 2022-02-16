Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн недоволен трансферной политикой клуба.

Специалиста не устраивает, что руководство клуба не выделяет средства на новые трансферы.

Его разочарование растет и коуч ждет встречи с боссами мюнхенцев, чтобы обсудить вопрос летних трансферов. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Бавария не подписывала новых футболистов. Летом было два приобретения: Дайот Упамекано и Марсель Забитцер.

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