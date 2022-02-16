Германия

Специалист выразил свое недовольство руководству.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн недоволен трансферной политикой клуба.

Специалиста не устраивает, что руководство клуба не выделяет средства на новые трансферы.

Его разочарование растет и коуч ждет встречи с боссами мюнхенцев, чтобы обсудить вопрос летних трансферов. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Бавария не подписывала новых футболистов. Летом было два приобретения: Дайот Упамекано и Марсель Забитцер.

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