Специалист выразил свое недовольство руководству.
Юлиан Нагельсманн, Getty Images
16 февраля 2022, 19:25
Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн недоволен трансферной политикой клуба.
Специалиста не устраивает, что руководство клуба не выделяет средства на новые трансферы.
Его разочарование растет и коуч ждет встречи с боссами мюнхенцев, чтобы обсудить вопрос летних трансферов. Об этом сообщает Bayern & Germany.
Отметим, что в зимнее трансферное окно Бавария не подписывала новых футболистов. Летом было два приобретения: Дайот Упамекано и Марсель Забитцер.
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