Украина

Дедалі більше спортсменів висловлюють свою підтримку Україні через військове вторгнення Росії.

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Кравець прокоментував останні події у своїй країні.

"Я — Артем Кравець, український футболіст, народився в Дніпродзержинську (сьогодні Кам‘янське), патріот та гравець національної збірної України з футболу. Можу сказати впевнено, що для мене завжди було великою честю та гордістю захищати жовто-блакитні кольори України на европейській футбольній арені. Емоції кожної гри за нашу збірну найбільш яскраві та незабутні за мою кар‘єру. Моє футбольне життя, крім рідного Динамо Київ, проходило у Німеччині, Іспанії та Туречинні, я мав честь грати проти різних збірних.

Мої спогади — це завжди дружні відносини між іноземними гравцями, а це громадяни дуже багатьох країн світу! І головне, що нас об‘єднувало — це дружба та взаємоповага, завжди і до сьогоднішнього дня. Не існує якостей кращих за повагу, любов, мир та бажання світлого майбутнього один одному.

Я хочу і вірю в світ без жодної війни, де кожна країна суверенна, незалежна і недоторкана. Я щиро вірю, що нашій владі вдастся врегулювати таку складну для нашої рідної країни ситуацію. Я спокійний за майбутнє нашої держави і життя своїх дітей дякуючи нашій армії. Але хочу, щоб ні один із українських захисників не втратив життя, ні один житель нашої МИРНОЇ ДРУЖНЬОЇ КРАЇНИ, адже кожне життя — безцінне.

Україна єдина від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя. Україна хоче тільки миру,

НІ ВІЙНІ!", — написав Кравець на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!