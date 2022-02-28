ЧМ-2022. Отбор
Ще одна країна з Британських островів долучилася до бойкоту агресора.
Getty Images
28 февраля 2022, 09:10
Напередодні Футбольна асоціація Англії виступила із жорсткою заявою щодо стосовно поточної ситуації в Україні.
Окрім "трьох левів", зі схожими закликами до світу також звернулися Швеція, Чехія та Польща.
Тепер, не забарилася з висловлюванням власної думки і Футбольна асоціація Уельсу.
"Футбольна асоціація Вельсу (FAW) солідарна з Україною і вкрай засмучена та шокована останніми подіями у країні.
FAW засуджує застосування сили та звірства, вчинені Росією під час її вторгнення до України.
FAW вирішила, що збірні Вельсу не гратимуть жодних міжнародних матчів проти Росії в найближчому майбутньому ні на якому рівні.
Наші думки та підтримка з народом України.
Сильні разом. Together, we are stronger. Gyda'n gilydd, yn gryfach", — ідеться у заяві керівного органу.
Нагадаємо, що ФІФА своїм останнім рішенням заборонила агресору використовувати власні державні символи під час майбутніх ігр.