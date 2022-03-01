Польський нападник може залишитися у стані мюнхенців.
Роберт Левандовскі, getty images
01 марта 2022, 19:36
Роберт Левандовскі готовий провести переговори з Баварією про новий контракт найближчим часом, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією авторитетного журналіста, польський нападник хоче й надалі виступати за мюнхенців, якщо буде задоволено його фінансові запити.
Цього сезону 33-річний гравець провів 33 поєдинки у футболці "червоних", забивши 39 голів.
Раніше повідомлялось, що Левандовскі, Ноєр і Мюллер готові продовжити контракти з Баварією до 2025 року.