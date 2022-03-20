Германия

Голкіпер Баварії увійшов до історії.

Баварія в рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Уніон і здобула перемогу з рахунком 4:0.

Ця перемога стала для голкіпера мюнхенців Мануеля Нойєра 311 у рамках чемпіонату Німеччини.

Як повідомляє Opta, завдяки цьому він став абсолютним рекордсменом ліги, обійшовши легендарного Олівера Кана, який мав 310 перемог.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Німеччини між Баварією та Уніоном.