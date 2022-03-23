В новому сезоні “орлів” підсилить Фарид Аліду.
Фарід Аліду, фото ФК Айнтрахт Ф
23 марта 2022, 18:29
Айнтрахт Ф підписав контракт до 30 червня 2026 року з гравцем молодіжної збірної Німеччини Фарідом Аліду — повідомив офіційний сайт “орлів”.
20-річний лівий вінгер до закінчення сезону-2021/22 буде виступати за Гамбург.
Також Фарід може діяти на правому фланзі або на позиції відтягнутого форварда. Його плюси — швидкість та техніка.
Вихованець Гамбурга у сезоні-2021/22 у Другий Бундеслізі провів 16 матчів, у яких забив 2 м'ячі та зробив 7 результативних передач.