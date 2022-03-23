Германия

В новому сезоні “орлів” підсилить Фарид Аліду.

Айнтрахт Ф підписав контракт до 30 червня 2026 року з гравцем молодіжної збірної Німеччини Фарідом Аліду — повідомив офіційний сайт “орлів”.

20-річний лівий вінгер до закінчення сезону-2021/22 буде виступати за Гамбург.

Також Фарід може діяти на правому фланзі або на позиції відтягнутого форварда. Його плюси — швидкість та техніка.

Вихованець Гамбурга у сезоні-2021/22 у Другий Бундеслізі провів 16 матчів, у яких забив 2 м'ячі та зробив 7 результативних передач.