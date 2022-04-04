Германия

Майбутнє форварда Баварії невідоме.

Сержа Гнабрі хочуть бачити у своєму складі такі європейськи гранди, як Реал, Ліверпуль та Ювентус — повідомляє Goal.

Контракт с Баварією розрахований до 30 червня 2023 року, але вінгер може змінити клуб цього літа.

Портал Transfermarkt оціннює вартість Гнабрі у 70 міллйонів євро.

26-річний Гнабрі провів 31 матч за національну збірну Німеччини (20 голів) та грав за Арсенал (18 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Вест Бромвіч (3, 0), Вердер (27, 11), Хоффенгайм (26, 10) та Баварію (163, 67).