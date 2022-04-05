Германия 05 апреля 2022, 15:47 Баварія має намір підписати двох гравців Аякса Нуссаїр Мазрауї та Райан Гравенберх цікавлять Баварію. Фото ФК Аякс 05 апреля 2022, 15:47 Влітку 2022 року Баварія хоче підсилитися одразу двома гравцями Аякса — повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Якщо по Гравенберху Баварія майже домовилася с Аяксом, то по Мазрауї є проблеми. Гравець, контракт якого з Аяксом закінчується у червні 2022 року, веде перемовини з Барселоною. Також мароканцеві запропонувала контракт на 4 роки Боруссія Д. Команды Аякс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте