Германия

Нуссаїр Мазрауї та Райан Гравенберх цікавлять Баварію.

Влітку 2022 року Баварія хоче підсилитися одразу двома гравцями Аякса — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Якщо по Гравенберху Баварія майже домовилася с Аяксом, то по Мазрауї є проблеми.

Гравець, контракт якого з Аяксом закінчується у червні 2022 року, веде перемовини з Барселоною.

Також мароканцеві запропонувала контракт на 4 роки Боруссія Д.