"Джмелі" готові заплатити за гравця близько 20 мільйонів євро.
Ніко Шлоттербек, Getty Images
28 апреля 2022, 14:40
Захисник Фрайбурга Ніко Шлоттербек може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного німця зацікавлена дортмундська Боруссія, яка готова заплатити за футболіста близько 20 мільйонів євро. Також "джмелі" готові на зарплату у розмірі 6 млн євро на рік.
Також зазначається, що гравцем цікавилася Баварія, яка була готова надати вигідніші умови, але Ніко хоче піти іншим шляхом.
Цього сезону Шлоттербек провів 34 матчі, в яких забив чотири м'ячі і віддав один асист.