Германия

"Джмелі" готові заплатити за гравця близько 20 мільйонів євро.

Захисник Фрайбурга Ніко Шлоттербек може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного німця зацікавлена ​​дортмундська Боруссія, яка готова заплатити за футболіста близько 20 мільйонів євро. Також "джмелі" готові на зарплату у розмірі 6 млн євро на рік.

Також зазначається, що гравцем цікавилася Баварія, яка була готова надати вигідніші умови, але Ніко хоче піти іншим шляхом.

Цього сезону Шлоттербек провів 34 матчі, в яких забив чотири м'ячі і віддав один асист.