Германия

Наша країна отримала гарний жест від німецького клубу.

Майнц презентував нову домашню форму наступного сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуби німецької Бундесліги продовжують підтримувати український народ у боротьбі з військовою агресією з боку Росії i Майнц не став винятком.

На передній стороні футболки розміщено логотип благодійного спонсора клубу, який зображений у вигляді контуру серця синьо-жовтого кольору. Також на футболці присутній напис "You'll never walk alone" (Ти ніколи не будеш одним), нанесений синьо-жовтими літерами.

"Щотижня ми виходимо на поле і граємо у футбол. І це чудово. Це стосується нас, це об'єднує нас. Але в світі відбуваються речі, через які футбол здається неактуальним.

Боротьба. Вбивства. Люди втрачають своїх близьких. Беззмістовні війни у ​​всьому світі. Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone", і це не лише про футбол. Це про підтримку людей, які страждають. Це не лише боротьба один за одного на полі, це боротьба за мир", – йдеться у заяві Майнца.

Вперше у новій формі Майнц зіграє у матчі проти Айнтрахта. Гра відбудеться у суботу, 14 травня.

Також зазначається, що кожні 10 євро від покупки одного комплекту форми будуть передані фонду "кращий світ" на допомогу Україні.

Після 33 турів Майнц набрав 45 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що збірна України представила ігрову форму для контрольних матчів.