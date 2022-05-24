Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку за місце у Бундеслізі.

У рамках матчу-відповіді плей-офф за місце в німецькій Бундеслізі берлінська Герта в гостях обіграла Гамбург з рахунком 2:0.

Перемогу берлінській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Бояти та Платтенхардта.

Таким чином, враховуючи перемогу Гамбурга у першій грі з рахунком 1:0, у Бундеслізі наступного сезону виступатиме Герта.

Огляд матчу

Гамбург – Герта 0:2

Голи: Боята, 4, Платтенхардт, 63.

Гамбург (стартові склади): Хойєр, Шонлау, Вушковіч, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайєр, Кіттель, Джатта, Глатцель.

Герта (стартові склади): Крістенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Тузар, Сердар, Боатенг, Аскасібар, Йоветіч, Бельфоділ.

Вилучений: Тузар, 90+6.