До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку за місце у Бундеслізі.
Гамбург – Герта, Getty Images
24 травня 2022, 07:20
У рамках матчу-відповіді плей-офф за місце в німецькій Бундеслізі берлінська Герта в гостях обіграла Гамбург з рахунком 2:0.
Перемогу берлінській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Бояти та Платтенхардта.
Таким чином, враховуючи перемогу Гамбурга у першій грі з рахунком 1:0, у Бундеслізі наступного сезону виступатиме Герта.
Огляд матчу
Гамбург – Герта 0:2
Голи: Боята, 4, Платтенхардт, 63.
Гамбург (стартові склади): Хойєр, Шонлау, Вушковіч, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайєр, Кіттель, Джатта, Глатцель.
Герта (стартові склади): Крістенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Тузар, Сердар, Боатенг, Аскасібар, Йоветіч, Бельфоділ.
Вилучений: Тузар, 90+6.