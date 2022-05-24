Германия

У боротьбі за нагороду поляк випередив Мбаппе, Іммобіле та Бензема.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські виграв Золоту бутсу за підсумками сезону-2021/22. Про це повідомляє Kicker.

У минулій кампанії польський форвард забив 35 голів у німецькій Бундеслізі, що дозволило йому випередити свого головного конкурента – форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе – 28 забитих м'ячів у французькій Лізі 1.

Третє місце у цьому рейтингу посіли нападник Лаціо Чіро Іммобіле та форвард Реала Карім Бензема, на рахунку яких по 27 м'ячів у Серії А та Ла Лізі відповідно.

Таким чином, Левандовські виграє нагороду вдруге поспіль. Минулого сезону поляк забив 41 гол.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче перехопити Левандовські у Барселони.