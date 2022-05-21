Германия

Нинішня угода польського форварда з мюнхенцями розрахована до літа 2023 року.

Після завершення сезону в німецькій Бундеслізі лідер та зірковий нападник Баварії Роберт Левандовські заявив про бажання змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Одна, за словами спортивного директора "червоних" Олівера Кана, 33-річний поляк відпрацює контракт до кінця.

"Таке питання не стоїть. У Роберта Левандовські контракт до 2023 року, і він його виконає", — цитує слова Кана журналіст Фабриціо Романо.

Втім, за інформацією італійського інсайдера, Роберт Левандовські хоче приєднатися до каталонської Барселони, з якою футболіста пов'язують останнім часом.