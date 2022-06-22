Германия

Німецький клуб не має наміру відпускати польського форварда, незважаючи на його бажання.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич вкотре підтвердив, що мюнхенський клуб не має наміру розлучатися з нападником Робертом Левандовські.

"Наша позиція зрозуміла: у Роберта контракт до літа 2023 року. Сподіваюся, ми побачимо його на тренуванні на базі Баварії 12 липня", — наводить слова Саліхаміджича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Bild.

Нагадаємо, сам поляк вже неодноразово заявляв про своє бажання залишити німецький клуб у літнє трансферне вікно та перейти до Барселони.

Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 7 результативних передач.