Германия

Спортивний директор "ФК "Голівуд" висловив компліменти на дресу новачка.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував підписання Садіо Мане.

Так, в інтерв'ю Sky Sport функціонер заявив, що стиль гри сенегальця підходить кожному європейському клубу. За його словами, Баварія дуже пишається, що Садіо обрав саме їхній клуб для продовження кар'єри, підписавши контракт до 2025-го року.

Як розповідає Саліхаміджич, гравець та його агент з першого дня перемовин були чесними з мюнхенським клубом, а особисто Мане дуже сильно волів переїхати до Мюнхена.

Нагадуємо, раніше колишній боснійський хавбек розповів про зустріч із агентом Роберта Левандовські на іспанському остарові Майорка.