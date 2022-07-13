Германия

24-річний нігерієць продовжить кар'єру у Німеччині.

Герта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником московського ЦСКА Чідерою Еджуке.

Угода з 24-річним нігерійцем розрахована до літа 2023 року.

Для цього переходу Еджуке скористався оновленим правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам зупиняти контракти з клубами з України та Росії.

Минулого сезону Еджуке провів 32 поєдинки, в яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.