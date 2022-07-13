24-річний нігерієць продовжить кар'єру у Німеччині.
Чідера Еджуке, ФК Герта
13 липня 2022, 19:17
Герта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником московського ЦСКА Чідерою Еджуке.
Угода з 24-річним нігерійцем розрахована до літа 2023 року.
Для цього переходу Еджуке скористався оновленим правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам зупиняти контракти з клубами з України та Росії.
Минулого сезону Еджуке провів 32 поєдинки, в яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.