Німеччина

Футболіст ще не встиг дебютувати за клуб.

Новачок мюнхенської Баварії Садіо Мане назвав "найкращим рішенням у кар'єрі" свій перехід до чинного чемпіона Німеччини.

"Я прийняв рішення піти минулого року, тому що мені потрібний новий виклик у житті. Для мене це був слушний момент. Рік тому я розмовляв з тренером і розповів йому про своє бажання піти. Якщо ви подивитеся на мою історію, то побачите, що я родом із маленького містечка – моє життя завжди було викликом, тому я хочу постійно кидати собі нові виклики.

Я провів вісім років у Прем'єр-лізі, і, звичайно, я провів шість чудових років у Ліверпулі, і я можу сказати, що ми виграли майже всі можливі трофеї. Це було нелегке рішення, але в житті іноді доводиться приймати їх, і поки це найкраще рішення, яке я прийняв у своїй кар'єрі. Сьогодні я перебуваю в одному з найкращих клубів світу, і я дуже, дуже радий бути в Баварії і з нетерпінням чекаю на початок сезону. Коли вони вийшли на мене, і я побачив проєкт, я був захоплений ним.

У них великі цілі, бо це один із найкращих клубів у світі. Я хочу вигравати кубки, хочу виграти Лігу чемпіонів, тож, якщо у тебе є варіант із командою, яка бореться за все, зробити вибір легко", — сказав Мане.

Раніше повідомлялось, що Садіо Мане визнаний найкращим африканським гравцем минулого сезону.