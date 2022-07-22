Для 30-річного сенегальця це друга нагорода гравцю року в Африці.
cafonline.com
22 липня 2022, 07:45
Вінгер мюнхенської Баварії Садіо Мане був визнаний найкращим африканським гравцем минулого сезону. Про це повідомляє прес-служба Конфедерації африканського футболу.
30-річний сенегалець отримав свій приз на церемонії у Марокко. У боротьбі за нагороду Мане випередив колишнього партнера по Ліверпулю Мохамеда Салаха з Єгипту та воротаря Челсі Едуара Менді із Сенегалу.
Минулого сезону Мане виграв з "червоними" Кубок Англії та Кубок англійської ліги. Також він посів друге місце в АПЛ та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.
Крім цього, Мане допоміг збірній Сенегалу вперше в історії здобути Кубок Африки. Сенегал у свою чергу визнаний найкращою африканською збірною сезону.
Для Мане це друга нагорода гравцю року в Африці. Садіо також визнавався найкращим у 2019 році.