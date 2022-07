Вінгер мюнхенської Баварії Садіо Мане був визнаний найкращим африканським гравцем минулого сезону. Про це повідомляє прес-служба Конфедерації африканського футболу.

30-річний сенегалець отримав свій приз на церемонії у Марокко. У боротьбі за нагороду Мане випередив колишнього партнера по Ліверпулю Мохамеда Салаха з Єгипту та воротаря Челсі Едуара Менді із Сенегалу.

Минулого сезону Мане виграв з "червоними" Кубок Англії та Кубок англійської ліги. Також він посів друге місце в АПЛ та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

