Німеччина

Погані новини для леверкузенського клубу на старті сезону.

Баєр на своєму офіційному сайті повідомив, що одразу два гравці — воротар Андрій Луньов і нападник Амін Адлі — вибули на тривалий термін через травми.

У голкіпера пошкоджено стегно, яке він травмував у матчі другого туру чемпіонату Німеччини проти Аугсбурга (1:2). На його відновлення піде близько шести тижнів.

Адлі зламав ліву ключицю у тому ж матчі Бундесліги. Це був перший матч француза після майже п'ятимісячної перерви через травми. Очікується, що форвард повернеться після міжнародної перерви у вересні.

Свій наступний матч Баєр проведе проти Гоффенгайма. Гра відбудеться 20 серпня о 16:30 за київським часом.