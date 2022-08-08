"Аптекарі" відмовилися від трансферу українця через постійні зміни умов з боку "гірників".
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
08 серпня 2022, 14:39
Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик не стане гравцем німецького Баєра. Про це повідомляє журналіст Мануель Фет у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво донецького клубу постійно змінювало умови трансферу 21-річного українця, через що "аптекарі" відмовилися від ідеї підписання футболіста.
Також наголошується, що кілька місяців тому сторони погодили угоду, але зараз вона вже не діє.
Раніше повідомлялося, що у послугах Мудрика зацікавлена французька Ніцца.
Минулого сезону Мудрик провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав шість результативних передач.