Німеччина

Лука Паркадзе продовжить кар'єру у Німеччині.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Лукой Паркадзе.

Деталі угоди не відомі, але зазначається, що це довгостроковий контракт із 17-річним грузином.

"Ми знаємо Луку вже деякий час, наші скаути стежили за ним. Крім того, він справив блискуче враження на перегляді тут, в академії Баварії. Ми дуже раді, що він стане гравцем Баварії наступного сезону", – прокоментував підписання менеджер академії мюнхенців Йохен Зауер.

Цьогорічний сезон Паркадзе проведе в оренді у складі рідного тбіліського Динамо, після чого перебереться до Німеччини.