Німеччина

Мюнхенці перед Мундіалем обіграли гельзенкірхенців.

У матчі 15 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія впевнено переграла гельзенкірхенський Шальке — 2:0. По голу у кожному з таймів забили Серж Гнабрі та Ерік Шупо-Мотінг.

За підсумками поєдинку підопічні Юліана Нагельсманна закріпилися на першому місці та відірвалися на 6 пунктів від Лейпцига. Щоправда, у разі перемоги над Фрайбургом, берлінський Уніон наблизиться до мюнхенців на відстань 4 балів.

Що ж до Шальке, то колектив із рурського регіону й надалі знаходиться на останньому місці.

Огляд матчу:

Шальке — Баварія 0:2

Голи: Гнабрі, 38, Чупо-Мотінг, 52

Шальке: Шволов — Бруннер (Айдин, 75), Йосіда, Матріціані, Мор (Колодзейчак, 66) — Крал, Краусс, Караман (Ларссон, 59), Дрекслер (Лаца, 75), Бюльтер (Сане, 66) — Теродде.

Баварія: Ноєр — Ернандес (Станішич, 72), Упамекано, Павар, Кімміх — Горецка (Забітцер, 72), Коман (Гравенберх, 79), Мусіала (Ваннер, 79), Сане (Де Лігт, 60), Гнабрі - Чупо-Мотінг.