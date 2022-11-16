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Football.ua пропонує вам матеріал про готовність країни до великого форуму.

Серед усіх гіпербол і самореклами, які наближають нас до фіналу Чемпіонату світу в листопаді, організатори навели принаймні один незаперечний факт. ФІФА з гордістю заявляє на своєму вебсайт, що Катар "організує чемпіонат світу, як ніхто інший". Незважаючи на всі суперечності, цей майбутній турнір буде саме унікальним.

Крихітна, багата нафтою і газом країна, розташована в Перській затоці, збитирається прийняти 32 найсильніші команди міжнародного футболу та близько мільйона відвідувачів. Вісім нових стадіонів і метро вартістю 27 мільярдів фунтів стерлінгів (29,8 мільярда доларів) були спеціально побудовані на ділянці землі, меншій за Йоркшир.

Катар змінився після того, як у 2010 році він переміг у процесі розгляду заявок на Чемпіонат світу з футболу, пронизаному корупцією, але питання залишаються під час зворотного відліку: чи справді країна готова прийняти подію такого масштабу? Організатори не сумніваються. Це великий момент для Катару, наполягають вони. Золотий шанс представити себе світові як зростаюча сила.

Фактично, це Чемпіонат світу з футболу, який приймає одне місто. І навіть не особливо велике.

Проте інші залишаються скептичними. Ніколи раніше Чемпіонат світу не проводився на такому маленькому просторі. Дехто все ще переймається щодо розміщення, транспорту та безпеки, а до початку турніру залишилось не так багато часу. Фактично, це Чемпіонат світу з футболу, який приймає одне місто. І навіть не особливо велике.

Організатори вказують на те, що ігри проводяться в Аль-Вакра, Аль-Райян і Лусаїл – окремих містах, як на доказ того, що це турнір для всього Катару, але вони є передмістями столиці — Дохи.

Можливо, лише Аль-Хор, що знаходиться в 30 милях на північ від Дохи та є місцем першої гри між Катаром і Еквадором, міг би виправдано претендувати на відокремлення, але лише тією мірою, в якій Лутон не є Лондоном. Лише 44 милі від цього північного форпосту до Аль-Вакра на півдні, а кожен інший стадіон розташований між ними. Тільки в центрі Дохи можна знайти чотири.

Порівняйте це з наступним Чемпіонатом світу з футболу 2026 року, коли можна буде проїхати 3000 миль між іграми у Ванкувері та Мехіко. Тому Катар – і особливо Доха – стикаються з проблемами та тиском, з якими ніколи не доводилося жодному господарю чемпіонату світу.

Йоганнесбург, населення якого вдвічі перевищує населення Катару, провів 15 ігор на Стадіоні Соккер Сіті та Елліс-Парк під час Чемпіонату світу 2010 року в Південній Африці, тоді як розгалужена москва стала місцем проведення дюжини ігор на стадіоні Лужники та Відкриття Арена, коли росія проводила турнір чотири роки тому. Тим часом Доха та її околиці фактично приймають усі 64 ігри за 29 днів.

Ця реальність приносить неминучі ризиковані моменти, причому пік очікується протягом тижня з 24 листопада. Сотні й тисячі людей потрібно буде розмістити та перемістити без суєти чи ускладнень. Протягом 11 днів поспіль, з 22 листопада по 2 грудня, відбуватиметься по чотири гри на день.

"Якщо Катар все зробить правильно, цей Чемпіонат світу стане справді незабутнім", — доктор Пол Бреннаган, старший викладач Інституту спорту Манчестерського столичного університету та автор книги "Катар і Чемпіонат світу з футболу 2022: політика, суперечки, зміни".

"Доха досить маленька, щоб уболівальники могли дивитися дві, а може навіть три гри на день. Порівняйте це з величезними відстанями, які фанати долали в росії, Бразилії та Південній Африці. Тому це велике "якщо".

Для приблизно мільйона людей, які, як очікується, за місяць направляються у Катар, найбільшим і найпостійнішим джерелом занепокоєння було розміщення.

Доха та її околиці не мають потенціалу, щоб впоратися з третиною свого населення, що додасться, і організатори не мали іншого вибору, окрім як бути креативними. Крім нещодавно побудованих готелів і багатоквартирних будинків, три круїзні лайнери будуть пришвартовані в Гранд Термінал Дохи, щоб розмістити понад 10 000 людей.

Крім того, є кілька селищ для вболівальників, які включають можливість зупинитися в наметі, каюті або каравані. Кажуть, що близько 120 000 номерів були доступні через портал розміщення, яким керує Accor, готельний гігант і партнер цього Чемпіонату світу.

Деякі сайти розміщення залишаються в стадії розробки, і залишилося дуже мало часу, перш ніж перші вболівальники відвідають Катар. Для когось це, ймовірно, означатиме крок у невідоме.

"Є зобов’язання організаторів, що все це буде завершено, але повідомлення про тимчасові намети та каравани, які ще будуються, викликають занепокоєння", — говорить Ронан Евейн, виконавчий директор Football Supporters Europe.

"Ми знаємо, що найскладнішим періодом буде перший тиждень турніру, коли попит на піку. Уболівальники, які все ще планують або збираються приїхати, мають дві проблеми. Одна з них – вартість проживання. Найкращий варіант – 90 доларів США за ніч з особи, але в більшості випадків ціна значно вище. Це дуже багато, якщо ви залишитеся на два тижні або більше.

Інша проблема полягає в тому, що ви насправді не знаєте, що бронюєте за деяких обставин. Ви знаєте район, де могли забронювати квартиру чи будиночок. У нормальній ситуації ви можете зайти на Airbnb або Booking.com і приблизно знати точну адресу. Тут є невизначеність. Це не означає, що це не спрацює, але це не ідеальна ситуація для людей, які подорожують до Катару".

Це повторює Пол Коркрі з Асоціації футбольних уболівальників (FSA) Cymru, який буде в Катарі, щоб побачити участь Уельсу в першому фіналі чемпіонату світу з 1958 року.

"Я хвилююся, що все не буде завершено", — каже він. "Є так багато людей, які намагаються поїхати туди одночасно, 32 країни. Кілька країн поруч, але іншим 29 потрібно десь спати".

"Це не тільки вболівальники, це інфраструктура та робоча сила, які повинні бути десь розміщені. Реальність така, що ми не взнаємо, поки не доїдемо туди, але в глибині душі є занепокоєння".

Представник турніру наполягав, що "будівництво фан-сел триває і випереджає графік", додавши, що "наші можливості розміщення були розроблені, щоб впоратися з попитом будь-якого вболівальника з квитками, який хоче забронювати номер".

Fan Villages, які продаються третіми особами через офіційний портал розміщення, не пропонуватимуть розкоші.

Двозірковий острів Кетайфан на півночі, неподалік від планованого міста Лусайл, складається з 1800 наметів з двома односпальними ліжками та тумбочкою. Щоправда, санвузли та душові будуть загальними. Один намет, винайнятий на тиждень відкриття турніру, коштував 1450 доларів США на сім ночей, але він включає безкоштовний доступ до найближчого пляжного фестивалю Qetai-Fan.

Організатори кажуть, що кожне Fan Village матиме зони харчування та обслуговуватиметься маршрутні автобуси.

Окрім Караван-Сіті з однозначною назвою, найцентральнішої з пропонованих тимчасових баз, є "Хатини" у Freezone, Zafaran і Rawdat Al Jahhaniya. Вони вважаються бюджетним варіантом і нагадують транспортні контейнери, вишикувані рядами.

Локація деяких, якщо не всіх, не ідеальна. Fan Village Cabins Zafaran, доступність яких обмежена на тиждень відкриття, розташована за шість миль на північ від стадіону Lusail, де закінчується червона гілка метро. Автобуси або таксі будуть єдиними доступними видами транспорту.

"До кожного помешкання можна дістатися громадським транспортом", — додає Івейн. "Зрозуміло, що попит на автобуси буде неймовірно високим. Я думаю, що, можливо, три стадіони покладаються на автобуси, а також багато місць для розміщення вболівальників будуть у Досі або поблизу неї. Буде велика залежність від громадського транспорту".

На протилежному кінці бюджетної шкали знаходяться два гігантських круїзних лайнера, MSC Poesia та MSC World Europa, які пришвартувалися в Гранд Термінал Дохи на час турніру. Разом вони привезли додаткове житло для цілих 9000 людей, і ще є плани забезпечити третє.

Обидва судна мають очевидну привабливість. Не буде проблем з пошуком алкоголю в кількох барах і ресторанах на борту, але витрати величезні. На момент написання статті семиденне перебування в номері люкс на MSC World Europa, що охоплює тиждень відкриття турніру, оцінювалося в 17 000 фунтів стерлінгів.

Однак найбільшим джерелом житла є вілли та квартири, доступні в Досі та її передмістях. Є 40 000 номерів, які охоплюють 400 обслуговуваних закладів. Accor, компанія, яка наглядає за проєктом, пообіцяла постачати транспорт на місця, де він недоступний.

Тим часом готелів бракує, і вони часто коштують грабіжницьки.

Тим часом готелів бракує, і вони часто коштують грабіжницьки. ФІФА огородила тисячі номерів для відвідувачів, від високопоставлених гостей до засобів масової інформації, і має випустити ті, які залишилися непроданими. Кожен, хто бажає забронювати, повинен мати квитки на матч.

Готелям дозволено продавати 20 відсотків своїх номерів аутсорсинговим сайтам, таким як Booking.com, але таких варіантів не вистачає. Ці номери оплачуються за цінами, встановленими готелем, і часто вони дуже високі.

"Усі знають, що в Досі недостатньо постійних варіантів для очікуваної кількості, тому вони пробують усе: від круїзних кораблів у затоці до бедуїнських сіл у пустелі", — каже Бреннаган.

"Наскільки готові ці рішення? Важко сказати. Вони точно не перевірені. Але я не думаю, що Катар отримає стільки відвідувачів, скільки прогнозують організатори чемпіонату світу.

Катар не займає високе місце в списку багатьох людей, і я думаю, що багато західних уболівальників залишаться в Дубаї, де легше випити, є більше розваг і варіантів розміщення, і приїдуть до Катару на ігри. Іншим варіантом буде Бахрейн".

За оцінками Коркрі, до 300 із 3000 уболівальників Уельсу, яких очікують у Катарі, натомість вирішили залишитися в Дубаї. Схожа кількість поширюється на вболівальників Англії, які можуть очікувати знайти більшу спільноту експатів у Дубаї, Бахрейні чи Абу-Дабі, які прийматимуть фінальну гонку Формули-1 сезону в той самий день, коли розпочнеться Кубок світу.

І це призводить до ще одного занепокоєння щодо подорожуючих прихильників; що робити без відвідування ігор?

Доха культурно далека від великих європейських столиць. Є музеї, мечеті та торгові центри, які варто відвідати. Суворі закони щодо продажу алкоголю не сприяють підвищенню уваги більшості мандрівників.

Організатори спробували вирішити це, побудувавши фан-зони. Фестиваль уболівальників ФІФА проходитиме в парку Аль Бідда, зеленому місці в центрі Дохи. Організатори кажуть, що він буде безкоштовним і працюватиме щодня, алкоголь продаватиметься з 18:00 до 1:00. Алкоголь також буде доступний на стадіонах за три години до початку матчу.

Є також щоденний фестиваль на Qetai-Fan Beach Fest і Arcadia Spectacular, який включає гігантського металевого павука, який став відомим на музичному фестивалі в Гластонбері. Конструкція має піднесену кабінку для ді-джеїв і була доставлена ​​через Великобританію. Організатори виділили місце для 15 000 людей, кожен з яких повинен заплатити £75. Фестиваль працюватиме щодня та продаватиме алкоголь з 10 ранку до 5 ранку.

Фан-зони стануть популярним місцем для перегляду матчів у прямому ефірі, але залишаються сумніви щодо наявності телевізійних трансляцій у Катарі. BeIN Sports володіє правами на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, і, на сьогоднішній день, це не безкоштовна платформа.

Якщо пошук ліжок для приблизно мільйона відвідувачів є давньою проблемою Катару, транспорт може стати причиною найбільших проблем після початку Чемпіонату світу. Тільки коли орди прибудуть, хтось зможе знати, чи достатньо зроблено.

Катар не можна звинуватити в скупості. Нова система метро, ​​відкрита у 2019 році, буде безкоштовною для всіх відвідувачів під час Чемпіонату світу та обслуговуватиме безпосередньо п’ять із восьми стадіонів. Воно не працюватиме лише з 3:00 до 6:00.

Потім є автобуси, знову доступні безкоштовно. Крім 800 електробусів, буде ще 3000 регулярних автобусів, які перевозитимуть пасажирів по регіону.

"Метро там дуже добре, але для цього знадобиться багато автобусів», — каже Коркері, який двічі відвідав Катар із місією перевірки. "У Досі велика завантаженість. Я підозрюю, що вони залучать багато автобусів, щоб відвезти вас на стадіон без метро, ​​але ви можете уявити, які черги стоять після гри за такими речами. З усіма цими лініями це буде як Діснейленд. Саме тоді буде перевірено стюардинг".

Організатори кажуть, що автобуси будуть доступні, щоб з’єднати кожне селище вболівальників і визначні місця, але два аеропорти Дохи також стикаються з величезними логістичними труднощами.

Розумінням того, що Катар не має можливості прийняти всіх відвідувачів, є рейси шатлів, які будуть робитися до сусідніх країн. Щодня з Дубая, Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів прибуватиме близько 100 короткомагістральних рейсів, які перевозитимуть 18 000 прихильників.

Вони приземлятимуться в міжнародному аеропорту Дохи, який нещодавно знову відкрився, а далекомагістральні рейси прибувають у міжнародний аеропорт Хамад. Велика кількість рейсів, які щодня прибувають у два аеропорти, вимагатиме високого рівня персоналу.

Представник турніру сказав, що міжнародний аеропорт Дохи може обслуговувати до 64 000 пасажирів на день, а Хамад обслуговує до 7 800 пасажирів на годину.

"Початкова оцінка полягала в тому, що це привабить до Катару один мільйон відвідувачів, але тепер вони говорять про більшу кількість", — говорить Саймон Чедвік, професор спорту та геополітичної економіки бізнес-школи SKEMA, Париж.

Інфраструктура будь-якого міста буде розтягнутою, якщо ви раптом збільшите його населення на третину.

"Ми побачимо. Але навіть якщо це лише один мільйон відвідувачів, це дорівнює одній третині нинішнього населення. Інфраструктура будь-якого міста буде розтягнутою, якщо ви раптом збільшите його населення на третину. Я не впевнений, що Катар і ФІФА подумали про це достатньо, і я думаю, що є серйозні запитання щодо загального рівня готовності Катару.

З новим метро зроблено багато, воно вражає, але це лише три лінії. Вони також планують використовувати 4000 автобусів для безкоштовного перевезення вболівальників. Але вони можуть прийняти лише 40 людей кожен, тому ви бачите, що в місті, яке проводитиме по чотири ігри на день, є потенційні проблеми з пропускною здатністю".

Безпека, безсумнівно, була головним болем для організаторів, і він посилився під час зворотного відліку до турніру, який розпочинається 20 листопада. Катар не має можливостей або робочої сили, щоб зробити це самостійно.

З Туреччиною вже було укладено угоду про надання 3000 поліцейських, а нещодавно агентство Reuters детально повідомило, що Катар закликав сотні цивільних для допомоги в роботі контрольно-пропускних пунктів на стадіонах чемпіонату світу. Серед цього числа були дипломати, яких викликали з-за кордону.

Додаткові кадри на місцях також надійшли з Пакистану та Словенії, а Румунія надає експертів з боротьби з тероризмом. Все заради того, щоб 64 ігри, кожна з яких збирає принаймні 40 000 відвідувачів, пройшли безпечно.

"Це багато, і немає сумніву, що Катар витратив на це багато грошей", — розповідає The Athletic Джессі Ліройд-Хілл з Elite Security Professionals.

"Я зараз бачу оголошення на дошці з вакансій, у якому сказано, що вони шукають 400 охоронців. Але це піднімає для мене велике запитання: чи проводили вони стрес-тестування? Я не бачу доказів того, що вони знають, як поводитися з тисячами футбольних уболівальників.

"У них є 3000 спецназівців з Туреччини, війська з Пакистану, Словаччини та Румунії надають експертів з боротьби з тероризмом... Сподіваюся, у них є план, як переконатися, що всі ці хлопці можуть спілкуватися один з одним. Нічого подібного Катар раніше не робив".

Як підкреслила хвиля, яка затьмарила фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом у травні, ці події вимагають складного планування.

Представник турніру сказав: "Ми інтенсивно тренували наші сили в різних сферах, включаючи безпеку на майданчику, управління натовпом, культурну обізнаність, права людини, оцінку ризиків, кібербезпеку та інші, щоб забезпечити безпечний досвід для всіх команд, шанувальників і відвідувачів.

"З 2010 року наші команди разом зі своїми колегами з безпеки брали участь у великих подіях і провели кілька великих подій усередині країни, у тому числі два Клубних чемпіонати світу з футболу, а також Арабський кубок ФІФА. За останні кілька років ми також провели ряд симуляцій по всій країні".

У кожному місці проходитиме перевірка в стилі аеропорту, а також обшук тіла. Очікується, що це буде реалізовано персоналом державної безпеки, але приватні охоронці, які не матимуть повноважень торкатися або арештовувати людей, доповнюють ці цифри.

Електронні квитки потрібно буде показувати на двох контрольно-пропускних пунктах разом із карткою Hayya, відгалуженням ідентифікаторів уболівальників, які успішно використовувалися на останньому чемпіонаті світу. Картки Hayya також дозволяють безкоштовно пересуватися та виступають як віза для в’їзду в країну.

Раніше цього місяця Міністерство внутрішніх справ Катару оголосило, що з 1 листопада відвідувачам не буде дозволено відвідувати Катар без картки Hayya або еквівалентної візи, яка надає звільнення від сплати податків. Це рішення буде діяти до 23 грудня.

Тестовий захід, що відбувся минулого місяця, Lusail Super Cup, показав, що представники вболівальників у натовпі з понад 70 000 людей висловили занепокоєння щодо спілкування, доступності та того, що поліцію важко відрізнити від стюардів.

Є впевненість, що матчі пройдуть без серйозних інцидентів, але занепокоєння щодо безпеки поширюються і на Доху.

Я все ще чую історії про те, що велику кількість людей виселяють зі своїх будинків, щоб вони могли здавати їх в оренду VIP-персонам та іншим гостям

"Я все ще чую історії про те, що велику кількість людей виселяють зі своїх будинків, щоб вони могли здавати їх в оренду VIP-персонам та іншим гостям", — додає Ліройд-Хілл. "Але будь-який PPO (офіцер особистого захисту), який пройшов навчання у Великій Британії, хотів би знати про це кілька місяців тому.

Вони хотіли б знати, де вони живуть, чи це безпечно. Які є маршрути в'їзду та виїзду? Де лікарня? Якби я був на їхньому місці, я б хвилювався про те, як усе поєднується.

Ми чуємо, що багато VIP-персон, заможних людей, знаменитостей і так далі планують приїхати та виїхати з Дубая, але зазвичай усе це було б узгоджено ще кілька місяців тому. Ви б розібрали слоти в аеропорту, машини, водіїв, які пройшли спеціальну підготовку, альтернативні маршрути. Якби ви були в готелі, ви б знали, хто ще там був. Здається, дуже багато все ще витає в повітрі".

Занепокоєння не пройде, доки не будуть завершені перші ігри. Через задум чи необхідність стрес-тести на сьогоднішній день були мінімальними. Тому повного заспокоєння знайти неможливо.

"Ніщо з цього не проходило стрес-тестування", — каже Чедвік. "Звичайно, стадіони проводили тестові змагання з великою кількістю людей, але вони не робили це кожні кілька днів протягом місяця, і вони не робили це з великою кількістю вболівальників з-за кордону".

"Справи можуть піти не так практично скрізь, як ми бачили на фіналі Ліги чемпіонів у Парижі. Керування потоком буде величезним викликом.

Одним із найбільш загальних питань, які я підхопив, є прийняття рішень у Катарі. Ми не говоримо про особливо економічні організації, які можуть швидко реагувати на події. Культура Катару дуже ієрархічна, і всі важливі рішення приймаються нагорі. Якщо щось піде не так, є занепокоєння, що відповідь буде повільною, оскільки ті, хто на місці, навряд чи є громадянами Катару, не захочуть робити серйозний дзвінок.

"Думаю, ще однією проблемою є відсутність розуміння того, якими є футбольні вболівальники з-за кордону, і не тільки з Великобританії. Існує фундаментальна дихотомія між тим, яким Катар і багато інших країн Перської затоки вважають футбольного вболівальника, і тим, якими є футбольні уболівальники європейці чи південноамериканці".

Додайте цей факт до списку.

У Катару, мабуть, було десяток років, щоб підготуватися до свого найвидатнішого моменту, але справжні виклики лише почалися.

The Athletic