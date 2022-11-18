ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сенегалець буде довго відновлятися після травми.

Лідер збірної Сенегалу Садіо Мане не зможе зіграти на чемпіонаті світу, його травма виявилась серйознішою, ніж здавалось спершу.

Як повідомляє видання Bild, сенегальському вінгеру вже зробили оперативне втручання на коліні.

Зазначається, що йому потрібно три місяці, щоб залікувати пошкодження.

Крім того, 30-річний форвард Баварії ризикує пропустити найближчі три місяці, у тому числі першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Нагадаємо, що керівництво Баварії було розлючено включенням Мане у заявку на чемпіонат світу-2022.