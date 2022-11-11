ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
11 листопада 2022, 12:35
Мане увійшов у заявку Сенегалу на ЧС-2022 у Катарі
Лідер національної команди напередодні отримав травму у матчі за Баварію.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
11 листопада 2022, 12:35
Сенегальська федерація футболу у своєму офіційному твіттері опублікувала заявку на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.
До списку потрапив лідер національної команди Садіо Мане з Баварії, який напередодні отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера.
Повна заявка збірної Сенегалу:
Раніше повідомлялось, що Сенегал звернеться до шаманів, щоб Мане поїхав на ЧС-2022.