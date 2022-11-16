ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер сенегальців не встигне відновитися.

Садьо Мане пропустить перші матчі збірної Сенегалу на майбутньому чемпіонаті світу-2022 року у Катарі.

Представник сенегальської федерації футболу сумує через те, що команді прийдеться обходитись без свого лідера.

"Нам доведеться покладатися на те, що ми зіграємо перші матчі та виграємо без Мане. Тому що ми маємо 25 гравців, крім Садьо. Ніхто цього не хотів би, але це те, що трапилося з нами", – наводить слова Соу Goal.

Нагадаємо, що керівництво Баварії розлючено включенням Мане у заявку Сенегалу на чемпіонат світу-2022.