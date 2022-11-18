Англія

Коментар Вейна Руні після гучних слів Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду у своєму інтерв'ю не найкращим чином висловився щодо колишніх одноклубників, не обійшлося без уколів в сторону тренера Ді Сі Юнайтед Вейна Руні. Найкращий бомбардир збірної Англії відповів на критику з боку португальця.

"Він фантастичний гравець. Роналду і Мессі, ймовірно, два найкращі гравці, які коли-небудь грали у футбол. Я його не критикував, а сказав, що вік наздоганяє кожного з нас. Кріштіану важко з цим змиритися.

Роналду дав інтерв'ю, воно набуло всесвітнього розголосу. Деякі коментарі в ньому дивні. Але я впевнений, що МЮ розбереться з цим, як тільки вийде повне інтерв'ю, і вживе всіх необхідних заходів", – наводить слова Вейна Руні телеканал CNN.

Повну версію другої частини інтерв'ю Кріштіану Роналду читайте за посиланням.